نجح فريق الوحدات الأردني في تجاوز عقبة السد القطري، ليحقق رقماً مميزاً في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

الوحدات يفوز على السد بثلاثية

ولعب الوحدات ضد السد القطري بالأمس، على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، وانتهت المباراة بفوز الفريق الأردني بنتيجة 3/ 1.

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني رصيده إلى 4 نقاط، بالتساوي مع السد القطري، وبفارق نقطة عن ناساف الأوزبكي صاحب المركز الثاني، فيما واصل الفيصلي الحفاظ على صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط.

الوحدات يتألق في دوري أبطال آسيا

ويُعد فوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني هو الأول له في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا، كما أنه الفوز الثالث له في تاريخ مشاركاته بمرحلة المجموعات في البطولة القارية.

ويُعد هذا الفوز هو أكبر فارق انتصار للفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدات الأردني في بطولة دوري أبطال آسيا في القرن الـ21، وذلك وفقًا لشبكة الإحصائيات الشهيرة “سوفاسكور”.

ويصطدم الوحدات بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا 2022، فيما يطمح السد القطري لاستعادة توازنه خلال مواجهة ناساف الأوزبكي.