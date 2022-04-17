كشف الاتحاد العربي لكرة القدم عن أن السعودية سوف تستضيف 4 بطولات بداية من يونيو المقبل، مقابل بطولة واحدة سيتم تنظيمها في الجزائر.

وسوف تستضيف المملكة بطولات ” كأس العرب لكرة القدم صالات للرجال، كأس العرب للمنتخبات تحت 20 عامًا، كأس العرب للأندية صالات، كأس العرب لكرة القدم الشاطئية”.

موعد البطولات الـ4 في السعودية

البطولة الأولى ” كأس العرب لكرة القدم صالات للرجال” ستنطلق من 19 إلى 29 يونيو المقبل.

البطولة الثانية كأس العرب تحت 20 عامًا للمنتخبات خلال الفترة من 20 يوليو إلى الخامس من أغسطس المقبل.

البطولة الثالثة كأس العرب للأندية صالات خلال الفترة من الأول إلى السابع من يوليو.

البطولة الرابعة وهي كأس العرب لكرة القدم الشاطئية وتُقام في المملكة خلال الفترة من الأول إلى السابع من أكتوبر المقبل.