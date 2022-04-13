أعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة عن نجاحها في استكمال برنامج الصكوك المحلية بقيمة إجمالية بلغت 10 مليارات ريال، وذلك بعد إغلاق الشريحة الأخيرة من البرنامج بقيمة 4 مليارات ريال وبتغطية بلغت 1.8 ضعف.

ثقة كبيرة للمستثمرين:

وأوضحت “إعادة التمويل العقاري”، في بيان اليوم الأربعاء، أن الأمر يشير إلى الثقة الكبيرة للمستثمرين بنموذج عمل الشركة ودورها في سوق الإسكان السعودي وإعادة التمويل العقاري رغم ما تواجهه أسواق المال والدين العالمية من تقلبات.

وكان برنامج الصكوك المحلية الذي أطلق في مارس 2021 بـ3 شرائح كانت قيمة الشريحة الأولى منها 4 مليارات ريال (1.067 مليار دولار) ومدتي استحقاق 7 و10 سنوات.

واستهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وغيرها من المؤسسات المحلية وشهدت تغطية تجاوزت 2.15 ضعفًا حيث نجحت في جذب سجل طلبات تجاوز 8 مليارات ريال.

طرح الشريحة الثانية:

وخلال ديسمبر من عام 2021، طرحت الشركة الشريحة الثانية من البرنامج بقيمة 2 مليار ريال (5.3 مليون دولار) استهدفت المستثمرين المحليين من مؤسسات مالية وصناديق استثمار وغيرها من المؤسسات المحلية بمعدل تمويل ثابت تنافسي قدره 3.04% وقد تلقى الإصدار ردود فعل إيجابية جداً من السوق مع تسجيل تغطية تجاوزت 2.5 ضعف الاكتتاب.