كشف البنك المركزي عن عمليات نقاط البيع الأسبوعية والتي أظهرت أن السعوديين أنفقوا أكثر من مليار ريال على المطاعم والمقاهي خلال أسبوع واحد.

تقرير نقاط البيع

وخلال الفترة من 17 إلى 23 أبريل بلغ مجموع ما تم إنفاقه على القطاعات الرئيسية أكثر من 10 مليارات ريال عبر 112,462 عملية وجاءت مشتريات الملابس والأحذية في الصدارة بقيمة 1,421,073 ريال حيث بلغت 7,488 عملية.

نفقات المطاعم والمقاهي

أما نفقات المقاهي والمطاعم فقد بلغت 1,040,378 ريال عبر 24,845 عملية فيما بلغت قيمة نفقات الطعام والشراب 1,345,549 ريال عبر 27,143 عملية بينما بلغ الإنفاق على الاتصالات 104 مليون ريال.

وبلغت قيمة الإنفاق على الصحة 718,859 مليون ريال عبر 6,202 عملية بتراجع قدره 3.2 % عن الأسبوع الذي سبقه.