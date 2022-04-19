كشف برنامج الصدمة في حلقة اليوم 18 رمضان عن شهامة المجتمع السعودي حيث انبرى للدفاع عن الكاشيرة التي تعرضت للتعنيف من قبل مديرها.

الصدمة.. سعودي انت؟! رجل شهم يغضب بشدة وينفعل على مدير.. أهان فتاة الكاشير وقلل منها أمام الناس#MBC1 #رمضان_يجمعنا #الصدمة

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6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP

ShahidVIP pic.twitter.com/NkM1XK4Lts

— MBC1 (@mbc1) April 19, 2022

وخلال قيامها بتلقي الطلبات من العملاء كان مدير الكافيه لها بالمرصاد يوبخها ويلومها على التأخير في تنفيذ طلبات الزبائن وفي الوقت الذي اكتفى فيه البعض بالنظرات المستنكرة تدخل البعض بقوة طالبًا من المدير التريث والانتظار وإمهال الفتاة الوقت الكافي.

الصدمة.. فتاة مصرية تنهار وتبكي بشدة.. بسبب إهانة صاحب الكافية لعاملة لديه وتقليله من كرامتها#MBC1 #رمضان_يجمعنا #الصدمة

اشترك بعرض رمضان على الباقة السنوية

6 شهور علينا و 6 عليكhttps://t.co/eRCA5QCADP

ShahidVIP pic.twitter.com/P3kRdBckJF — MBC1 (@mbc1) April 19, 2022

وفي نفس الوقت كان الجمهور المصري يتفاعل بشكل متقارب مع ما قام به الجمهور السعودي في حلقة اليوم من مصر.

عن برنامج الصدمة 4

يذكر أن برنامج الصدمة يعرض بالتزامن في عدد من الدول لكشف رد فعل الجمهور على مواقف معينة يقوم بأدائها ممثلون في البرنامج.

ويصور البرنامج في كل من السعودية ولبنان ومصر والعراق بواسطة ممثلين من كل دولة، ويحاول البرنامج تسليط الضوء على بعض المظاهر السلبية في المجتمعات العربية ويرصد رد فعل المارة عليها.