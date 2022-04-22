أوضح السفير السعودي في اليمن محمد آل جابر أسباب لجوء السعودية للخيار العسكري (عاصفة الحزم) بعد انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن.

السفير السعودي في اليمن "محمد آل جابر" يوضح أسباب لجوء السعودية للخيار العسكري (عاصفة الحزم) بعد انقلاب الحوثي على الشرعية في اليمن@almodifer#محمد_آل_جابر_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/V6zIxOmJs3

— الليوان (@almodifershow) April 21, 2022

وقال إن ميلشيا الحوثي عندما سيطرت على العاصمة صنعاء بعد الانقلاب على الشرعية حاولت أن تفرض سيطرتها بالقوة على مؤسسات الدولة اليمنية، ورفض الناس كل ذلك في اليمن.

الحوثي يوقع اتفاقية مع إيران

وأضاف أن ميليشيا الحوثي احتجزت الرئيس اليمني ورئيس الوزراء ووقع الحوثي اتفاقية مع إيران بـ 18 رحلة بين طهران وصنعاء.

كذلك عين الحوثيون سفيرًا لإيران في نهاية 2014 وبداية 2015، وبدأت الرحلات الإيرانية التي تنقل عناصر الحرس الثوري إلى اليمن.

مناورات بالقرب من حدود المملكة

وتابع السفير آل جابر: “أقام الحوثيون تمرينًا عسكريًا على حدود المملكة على بعد 15 كم من الحدود السعودية بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، ورفض الحوثي كل محاولات السلام”.

وواصل سفير اليمن قائلًا: “حينها طلب الرئيس اليمني من السعودية إنقاذ الشرعية وإنقاذ اليمن، في مكتوب نصي وتطرق فيه للدفاع العربي المشترك المادة 51 وأكد فيه إلى الحاجة لدعم شرعيته الدولية، وحينها تم اتخاذ قرار جماعي من 13 دولة من دول التحالف بقيادة المملكة لدعم الشرعية في اليمن”.