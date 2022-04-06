رفع المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-, لصدور موافقة مجلس الوزراء على إحداث وحدة للتوثيق الإداري للأجهزة الحكومية باسم إدارة التوثيق الإداري في المركز الوطني للوثائق والمحفوظات.

دور وحدة التوثيق الإداري:

وأوضح أن وحدة التوثيق الإداري ستتولى مهمة الرصد التاريخي لنشأة الجهاز الحكومي وأنظمته ولوائحه وخططه وبرامجه ومشاريعه، بالإضافة إلى تنظيماته الإدارية والإجرائية، لتكون بذلك مرجعًا تاريخيًا لتوثيق تطور الجهاز والمراحل التي مر بها منذ إنشائه.

وأكد أن هذه الخطوة تأتي امتدادًا لاهتمام القيادة الرشيدة – حفظها الله -، بدعم المركز الوطني للوثائق والمحفوظات وتعزيز أعماله بما يضمن توثيق مسيرة تطور الدولة وأجهزتها وتعزيز متطلبات التنمية الإدارية في المملكة.