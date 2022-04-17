روى وزير الاتصالات، المهندس عبدالله السواحة، قصة أول كشف حساب له أمام ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بعد أسابيع من تعيينه.

استدعاء من ولي العهد بعد 30 يوم..

م.عبدالله السواحه يتحدث عن أول كشف حساب له أمام الأمير محمد بن سلمان حول "شكاوى الناس" بعد تكليفه وزيراً بشهر واحد@almodifer#عبدالله_السواحه_ليوان_المديفر pic.twitter.com/iZLC1ys9hT

— الليوان (@almodifershow) April 16, 2022

وتحدث السواحة، في برنامج الليوان مع الإعلامي عبدالله المديفر، عن أول كشف حساب له أمام الأمير محمد بن سلمان حول “شكاوى الناس” بعد تكليفه وزيرًا بشهر واحد.

المملكة ثانيًا عالميًّا في الطيف الترددي:

وقال: لم أكمل شهرًا تقريبًا 30 يومًا، وجاني استدعاء من سمو الأمير، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. وقال لماذا هذه الشكاوى؟! لماذا لم تتحسن الأمور؟! وأشياء تتعلق بالسرعة”.

وأضاف: تم تشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، وتم اتخاذ قرارات غاية في الأهمية، والطيف الترددي كان 260 ميجا هيرتز أصبحنا 1200، كنا في ذيل مجموعة العشرين، أصبحنا رقم 2 في العالم بعد اليابان مباشرة.