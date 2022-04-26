أكد الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، أن ما تم عرضه في مسلسل “الاختيار 3″، هو ما تم في الواقع في ذلك الوقت، موضحًا خلال إفطار الأسرة المصرية، أنه على مدار السنوات الماضية كانت التحديات عظيمة ولكن النجاحات كانت أعظم.

عهد صدق وإخلاص:

وأضاف الرئيس السيسي في إفطار الأسرة المصرية: عهدي معكم دائمًا الصدق والإخلاص في العمل والنوايا، والتجرد من الانتماء إلا للوطن ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى.

مشاركة واسعة:

ويشهد حفل إفطار الأسرة المصرية مشاركة واسعة من الشخصيات العامة والمواطنين، ورؤساء الأحزاب السياسية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ والوزراء، لاسيما أن السنوات الماضية شهدت الإعلان عن عدد من القرارات الهامة والمبادرات المجتمعية من جانب الرئيس المصري.