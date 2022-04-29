أظهر مقطع فيديو السيول وهي تجرف السيارات في محافظة قلوة بمنطقة الباحة.

سيول وأمطار:

وبين الفيديو جريان السيول نتيجة الأمطار الغزيرة التي تساقطت على مدار أسبوع، وجرفت معها السيارات في محافظة قلوة بالباحة.

توقعات الأرصاد:

وكان المركز الوطني لـ الأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة، تمتد إلى منطقتي الرياض والشرقية وأجزاء من منطقتي القصيم والحدود الشمالية.