أكد المتحدث باسم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، سليمان الخميس، أن المبالغة في البكاء والترنيم والترتيل ورفع وخفض الصوت في الدعاء بطريقة غير مقبولة، مزعج للمصلين، حيث تلقت الوزارة عدة شكاوى في هذا الشأن.

وقال الخميس خلال تصريحات إلى قناة الإخبارية إن الوزارة رصدت بعض التجاوزات من بعض الأئمة، خاصة في دعاء القنوت، وتمثلت التجاوزات في الدعاء بإطالة شاقة على المصلين وتحويل القنوت إلى موعظة.

سجع متكلف:

وتابع أن البعض كان يبالغ في رفع صوته بالدعاء، مع استخدام سجع متكلف، في مخالفة للهدي النبوي، مشيرًا إلى أن تلك الملحوظات قديمة وتتكرر في كل رمضان، بينما تؤكد الوزارة على الأئمة الالتزام بالهدي النبوي، حيث أن البكاء في القنوت لا يمكن القول إنه ممنوع، لكنه إذا أتى من غير تكلف فإنه لا بأس به ويرجع لخشوع الشخص.

شكاوى عديدة:

ولفت متحدث الشؤون الإسلامية: نحن نتكلم عن المبالغة في الدعاء واستجلابه ورفع الصوت وخفضه بطريقة غير مقبولة ومزعجة للمصلين، حيث تلقت الوزارة العديد من الشكاوي بخصوص ذلك خاصة من كبار السن.

وشدد على أن الوزارة وعلى مدار العام تراقب المساجد، وفي رمضان خاصة في العشر الأواخر هناك تكثيف في المراقبة وتحديدًا في صلوات التراويح والتهجد.