وزعت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، 300 ألف نسخة من المصحف الشريف، بالتعاون مع المنصة الوطنية للعمل الخيري (إحسان)، وذلك عبر أروقة المسجد النبوي ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة ومسجد قباء، عبر نقاط توزيع مخصصة.

مشروع توزيع المصاحف:

ويأتي مشروع توزيع المصاحف الشريفة الذي أطلقته منصة إحسان في إطار تمكين فاعلي الخير والواقفين من التبرع وفق منظومة متكاملة تضمن وصول التبرعات عبر المنصة الوطنية وبطرق آمنة وميسرة.

كما يهدف مشروع توزيع المصاحف الشريفة عبر منصة إحسان إلى وقف القرآن الكريم لعباد الله المصلين داخل المساجد من الحجاج والمعتمرين وزوار بيوت الله، مما يعينهم على قراءة القرآن وتدبره، والإسهام في فعل الخير.

جهود وأعمال كبيرة:

من جانبهم أثنى عدد من الزوار والمعتمرين على الجهود والأعمال الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – في سبيل العناية بالقرآن الكريم، والسعي في نشر كتاب الله لجميع المسلمين في أنحاء العالم، والإسهام في إيصاله لكل المسلمين في كل مكان، منوهين بالتعاون القائم بين وزارة الشؤون الإسلامية ومنصة إحسان لإتاحة الفرصة لفاعلي الخير والواقفين من المشاركة في إهداء وتوزيع المصحف الشريف وإعانتهم على الخير وبأسعار رمزية عبر منصة إحسان.