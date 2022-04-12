تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بالملحقية الدينية بسفارة المملكة العربية السعودية في باكستان التابعة لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، لليوم العاشر على التوالي، توزيع السلال الغذائية الرمضانية في المدن والقرى بجمهورية باكستان الإسلامية، بالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية والجمعيات الخيرية لإيصال تلك المساعدات لمنازل المستفيدين أو أقرب مواقع لهم.

توزيع 640 سلة غذائية:

وجرى توزيع 640 سلة غذائية للأسر المحتاجة والفقيرة، تزن 16 طنًّا من المواد الغذائية استفاد منها 5,120 فردًا، في مدينة إسلام آباد والقرى التابعة لها ومدينة روالبندي وفتح جنك وباراكو.

أيضًا تم توزيع 400 سلة غذائية تزن 10 أطنان في إقليم البنجاب، استفاد منها 3,200 فرد، شملت مدينة لاهور وحافظ آباد وأوكارا ومياتشنو.

برنامج الملك سلمان لتفطير الصائمين:

ويأتي ذلك في إطار برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين للعام الجاري 1443هـ، الذي تقدمه المملكة عبر وزارة الشؤون الإسلامية لجمهورية باكستان الشقيقة خلال شهر رمضان المبارك.