شهدت حلقة اليوم من برنامج الصدمة الجزء الرابع على قناة MBC1 موقفًا نبيلًا من الجمهور السعودي الذي تدخل في الوقت المناسب لوقف أحد المتحرشين بفتاة.

شاب يدافع عن فتاة في الشارع ضد متحرش لأنها أخته في الإسلام في موقف أخلاقي نبيل #MBC1 #الصدمة#رمضان_يجمعنا

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— MBC1 (@mbc1) April 13, 2022

مواجهة التحرش

وخلال الحلقة استغاثت الفتاة بعدد من الشباب لمواجهة شابين تحرشا بها لفظيًا ولاحقاها في الشاعر وحاول الشباب السعودي في بداية الأمر التعامل مع المتحرشين برفق لكن مع استمرار المتحرشين في ملاحقة الفتاة وإصرارهما على إيذائها لفظيًا تدخل المارة بقوة لمنعهما.

عن برنامج الصدمة 4

يذكر أن برنامج الصدمة يعرض بالتزامن في عدد من الدول لكشف رد فعل الجمهور على مواقف معينة يقوم بأدائها ممثلون في البرنامج.

ويصور البرنامج في كل من السعودية ولبنان ومصر والعراق بواسطة ممثلين من كل دولة، ويحاول البرنامج تسليط الضوء على بعض المظاهر السلبية في المجتمعات العربية ويرصد رد فعل المارة عليها.