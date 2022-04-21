يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلًا على نادي الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في بطولة دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الهلال ضد الشارقة، يوم السبت المقبل، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الحصيلة التهديفية لـ الشارقة:

يمتلك نادي الشارقة حصيلة تهديفية كبيرة في مرمى الهلال، خلال المواجهات التي تقابلا بها خلال دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

وسجل الفريق الكروي بنادي الشارقة ستة أهداف، حيث حقق فوزًا وحيدًا على حساب الهلال بـ خماسية مقابل هدفين، بينما أحرز الزعيم أربعة أهداف.

وبالتالي، سيرغب الهلال في مضاعفة الحصيلة التهديفية له ضد نادي الشارقة، من أجل ضمان أفضلية لـ الزعيم على حساب الفريق الإماراتي آسيويًا.