يواجه الفريق الأول لكرة القدم الهلال نظيره نادي الشارقة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الهلال يبحث عن الفوز الخامس:

ويبحث نادي الهلال عن تحقيق الفوز، في الجولة الخامسة على حساب نادي الشارقة الإماراتي من أجل المحافظة على العلامة الكاملة في المجموعات الآسيوية.

ويعتبر نادي الهلال هو الفريق الوحيد ضمن الفرق المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، الذي حقق الفوز في جميع مواجهاته في دور المجموعات حتى الآن.

وجاء الفوز الأول لـ الهلال على حساب نادي الشارقة الإماراتي بهدفين لهدف، فيما حقق فوزًا بثلاثة أهداف دون رد ضد الريان القطري.

وتمكن الهلال من المحافظة على علامته الكاملة بعد الفوز على استقلال دوشنبه الطاجيكي ذهابًا إيابًا الأولى بهدف دون رد، والثانية حسمها بثلاثية نظيفة.

الشارقة تنقب عن الوصافة:

ويبحث نادي الشارقة عن وصافة المجموعة الأولى، حيث يحل في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بينما يأتى الريان القطري في الوصافة بـ 6 نقاط.

ترتيب المجموعة الأولى:

ويمتلك نادي الهلال في جعبته 12 نقطة، بعد مرور أربع جولات في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، ويأتى خلفه الريان بـ 7 نقاط، والشارقة برصيد 4 نقاط، واستقلال دوشنبه بدون نقاط.