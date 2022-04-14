تترقب الجماهير مواجهة خليجية بين الشارقة والريان ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وسط منافسة قوية لتحقيق الثلاث نقاط.

مباراة الشارقة والريان

ومن المقرر أن تُقام مباراة الشارقة والريان على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مساء يوم غد الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة الغد، يتصدر الهلال المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، فيما يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي المركز الثاني برصيد 3 نقاط، وبفارق الأهداف عن الريان القطري صاحب المركز الثالث.

فض الشراكة في دوري أبطال آسيا

ويدخل فريقا الشارقة والريان مواجهة الغد من أجل تحقيق الفوز، لفض الشراكة بينهما والانفراد بالمركز الثاني، وملاحقة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الريان القطري لاستعادة توازنه سريعًا بعد الخسارة بثلاثية نظيفة ضد الهلال، ويطمح المدير الفني نيكولاس كوردوفا تجاوز أزمة الغيابات التي يُعاني منها، وكان آخرها نايف الحضرمي.

على الجانب الآخر، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشارقة الإماراتي لمواصلة انتصاراته بعد تجاوز الاستقلال في الجولة الماضية، وإنعاش طموحاته بالتأهل.