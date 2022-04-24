حرم الشارقة الإماراتي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الأرجنتيني رامون دياز من تكرار رقم مميز في دوري أبطال آسيا 2022.

تعادل الهلال ضد الشارقة

ولعب الهلال ضد الشارقة الإماراتي بالأمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2022، وانتهت المباراة بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.

ويتصدر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ترتيب مجموعته برصيد 13 نقطة في صدارة مجموعته، علمًا بأنه ضمن التأهل من الجولة الرابعة، فيما تجمد رصيد الشارقة القطري عند 5 نقاط في المركز الثالث.

دياز يفشل في تكرار رقم باكيتا

وفشل رامون دياز في الوصول إلى رقم المدير الفني السابق للهلال، البرازيلي باكيتا، الذي يتصدر قائمة أكثر المدربين تحقيقًا للانتصارات المتتالية في تاريخ الزعيم برصيد 13 انتصارًا موسم 2004/ 2005.

ونجح دياز في قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في تحقيق 12 انتصارًا متتاليًا في جميع البطولات، قبل أن يتعادل ضد الشارقة، وتمكن من تسجيل 33 هدفًا في الـ13 لقاء، واستقبل 8 أهداف فقط، وحافظ على نظافة شباكه 8 مرات.