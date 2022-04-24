حسم التعادل الإيجابي مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ضد الشارقة الإماراتي بهدفين لمثلهما، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات الآسيوي.

الشارقة يقطع الطريق على الزعيم:

وكان الهلال يطمح لتحقيق الكثير من الأرقام القياسية على الساحة الآسيوية، ضد الشارقة الإماراتي، ولكنه فشل بسبب التعادل الإيجابي الذي حسم نتيجة المواجهة.

وتقدم الشارقة الإماراتي بشكل مفاجئ، وعزز تقدمه حتى أنقذ سلمان الفرج والدوسري الزعيم من هزيمة مؤكدة، كان يقترب منها، ولكن مع تألق نجومه في الوقت القاتل تمكن من العودة.

أرقام قياسية ضائعة:

وكان يأمل نادي الهلال في مواصلة فوزه من أجل معادلة رقم نادي الدحيل القطري، كأطول سلسلة فوز لـ أندية الغرب، برصيد تسعة انتصارات، ولكن الشارقة قطع الطريق على الزعيم.

وأراد الهلال أن يحقق الفوز على الشارقة، من أجل تحقيق أول أفضلية له ضد الفريق الإماراتي، حيث يتساوى الفريقان بـ انتصار وحيد لكل منهما، فضلًا عن التعادل في مواجهتين.