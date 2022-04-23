ودع الفريق الكروي الأول بنادي الشارقة الإماراتي، بطولة دوري أبطال آسيا، قبل مواجهة نادي الهلال بالجولة الخامسة من دور المجموعات بالبطولة.

فوز الريان يُخرج الشارقة من الآسيوية:

وجاء توديع النادي الإماراتي للبطولة، بعد فوز الريان القطري مساء اليوم السبت على نادي استقلال دوشنبه الطاجيكستاني بهدف دون رد سجله اللاعب يوهان بولي في الدقيقة التسعين.

الهلال في الصدارة:

وقبل مواجهة الهلال، يتواجد النادي الإماراتي في المركز الثالث بالمجموعة الأولى برصيد 4 نقاط، أما الهلال أولًا برصيد 12 نقطة، والريان ثانيًا برصيد 10 نقاط.