يواصل نادي الشباب تألقه في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث حسم الليوث مقعدهم في أدوار خروج المغلوب منذ الجولة الخامسة، ضد نادي مومباي سيتي الهندي.

الشباب ضد الجزيرة الإماراتي:

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مواجهاته في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث سيلتقي بنادي الجزيرة الإماراتي في الجولة الأخيرة.

ومن المقرر، أن يواجه الشباب نظيره الجزيرة الإماراتي، الليلة، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

أرقام مميزة لـ الشباب:

وحقق نادي الشباب أرقاماً مميزة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث تألق نجومه في جميع المواجهات محققين نتائج مذهلة في السباق على اللقب القاري.

ويُعد الشباب أكثر الفرق تسجيلًا في دوري أبطال آسيا حتى الآن، حيث سجل 16 هدفًا، بواقع الفوز في أربع مباريات فضلًا عن التعادل الوحيد ضد نادي القوة الجوية.

ولم يحقق الشباب فوزًا في دوري المجموعات بأقل من 3 أهداف، حيث حقق أربعة انتصارات منها ثلاثة بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة، ومباراة بسداسية نظيفة.

وحقق نادي الشباب أربع شباك نظيفة بالتساوي مع نادي فولاد، حيث لم تتلقَّ شباك الفريقين سوى هدف وحيد في المواجهات الخمسة التي لعبها الفريقان في دور المجموعات.

وتمكن من تحقيق ثاني أكبر فوز خلال النسخة الحالية في دور المجموعات الآسيوي، حيث انتصر على مومباي سيتي بسداسية نظيفة، ويأتي شباب الأهلي في المركز الأول بثمانية أهداف ضد الغرافة القطري.