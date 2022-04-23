يقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مستويات جيدة، منذ افتتاح دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث حسم تأهله رسميًا إلى دور الـ 16.

وحقق الشباب فوزًا كبيرًا على نظيره مومباي سيتي الهندي، بسداسية دون رد، ليؤكد على صدارته لـ المجموعة، وجحز مقعده في المرحلة المقبلة بالبطولة الآسيوية.

حصيلة تهديفية مميزة لـ الشباب:

ويُعد نادي الشباب، أكثر الفرق تهديفًا في مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا، بين مجموعات الغرب، كأحد الأرقام المميزة لـ الليوث آسيويًا.

ويأتي الشباب في المركز الأول برصيد 16 هدفاً، حيث حقق الفوز في ثلاث مباريات بنتيجة ثلاثية دون رد، فيما حقق انتصار بـ سداسية نظيفة، وسجل هدفًا في تعادله ضد القوة الجوية.

ويحتل نادي شباب الأهلي الإماراتي المركز الثاني كأكثر الفرق تسجيلًا برصيد 13 هدفًا، فيما يأتي الدحيل القطري في المركز الثالث برصيد 12 هدفًا حتى الآن.