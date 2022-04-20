يُقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مستوى مميزًا مع مدربه الروماني ماريوس سوموديكا، ونجح في الوصول للهدف رقم 100 في دوري أبطال آسيا.

الشباب يحرز 100 هدفًا في آسيا

وظهر الليوث بشكل مميز على الصعيد الهجومي في مرحلة المجموعات بالنسخة الحالية من البطولة الآسيوية، حيث نجح في تسجيل 10 أهداف حتى الآن، ويتصدر لاعبه البرازيلي كارلوس جونيور قائمة هدافيه بـ4 أهداف.

ويُعد الشباب رابع فريق سعودي يتجاوز حاجز الـ100 هدف في بطولة دوري أبطال آسيا بنظامها الحالي منذ عام 2003، بعد الهلال، الاتحاد والأهلي، ويطمح لاعبوه لمواصلة التألق وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مواجهة مومباي سيتي بالجولة الخامسة

ويستعد الشباب لمواجهة مومباي سيتي الهندي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد الليوث بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.