يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نتائجه الجيدة، بعد الفوز الثاني على التوالي في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، حيث يطمح الليوث في تقديم نسخة مميزة في القاري الآسيوي.

وتمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب من الفوز بثلاثية نظيفة على حساب الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، فيما تفوق على مومباي سيتي بنفس النتيجة في مباراة الافتتاح.

الشباب بلا هزيمة ضد القوة الجوية:

والتقي نادي الشباب بنظيره نادي القوة الجوية العراقي، في مواجهتين خلال عام 2006، في دور المجموعات حيث حقق الليوث نتائج جيدة في هذا الدور، وبالتالي سيدخل المباراة القادمة متسلحًا بـ عاملي الأرض والتاريخ.

وحقق الشباب الفوز في مباراة الذهاب في المجموعة الربعة على ملعب الخصم بهدفين دون مقابل، بينما عاد في الإياب وانتصر مجددا على القوة الجوية العراقي بهدفين لهدف، وبالتالي تصب كفة التاريخ في مصلحة الليوث.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الشباب ضد القوة الجوية العراقي ، يوم الخميس 14أبريل، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”.