يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، نظيره نادي مومباي سيتي، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات، في دوري أبطال آسيا.

الشباب ضد مومباي سيتي:

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الشباب ضد مومباي سيتي الهندي، اليوم الجمعة عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء توقيت المملكة العربية السعودية.

وتقام فعاليات مباراة الليوث ضد مومباي سيتي الهندي ضمن منافسات الجولة الخامسة آسيويًا، على الأمير فيصل بن فهد.

الليوث تستهدف التأهل:

يستهدف لاعبو الشباب التأهل إلى دور الـ 16 في دوري أبطال آسيا، ضد نادي مومباي سيتي الهندي في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بالمسابقة القارية.

ويمتلك الشباب في جعبته 10 نقاط، متفوقًا على جميع خصومه في المجموعة، حيث يتساوى جميع الفرق الباقية برصيد أربع نقاط، من أربع مباريات حتى الآن.

ويحتاج الشباب نقطة واحدة من أجل حسم تأهله إلى دوري الـ 16، وبالتالي سيكون التعادل والفوز بمثابة صعود الليوث رسميًا لـ المرحلة المقبلة آسيويًا.