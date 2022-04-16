يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، نظيره نادي القوة الجوية العراقي، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

موعد مباراة الشباب والقوة الجوية:

ومن المقرر، أن تقام مباراة الفريق الكروي الأول بنادي الشباب، ضد نادي القوة الجوية يوم الاثنين المقبل الموافق 18 أبريل، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

ويقام اللقاء المقبل، بين نادي الشباب ونظيره القوة الجوية على ملعب فيصل بن فهد، معقل الليوث.

ويبحث نادي الشباب عن استعادة بريقه من جديد، ضد نادي القوة الجوية في إياب دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا، بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة الماضية.

وكان نادي الشباب قد واجه صعوبة كبيرة، ضد نادي القوة الجوية العراقي الذي سجل هدف التقدم، ثم رد الليوث في الثواني الأخيرة من المباراة، ليخطف نقطة تعزز رصيده في المجموعة.

ترتيب مجموعة الشباب:

يتصدر نادي الشباب صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويأتي القوة الجوية العراقي في الوصافة برصيد 4 نقاط، ويتساوى الجزيرة مع مومباي سيتي بثلاث نقاط لكل فريق في المركز الثالث والرابع.