ضمن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب عبوره إلى دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا بعد فوزه العريض على نادي مومباي سيتي الهندي بنتيجة 6/ 0 في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

ملخص المباراة:

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الليث بثنائية عبر كل من هتان باهبري ومرتضى فال لاعب مومباي سيتي بثنائية دون رد.

وفي الشوط الثاني، سجل الليث 4 أهداف عبر هتان باهبري هدفين وعبدالله الجوعي هدفًا وكارلوس جونيور هدفًا.

وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية ليصعد إلى دور الـ16 من البطولة.