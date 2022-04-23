ضمن الفريق الكروي الأول بنادي الشباب عبوره إلى دور الـ16 بـ دوري أبطال آسيا بعد فوزه العريض على نادي مومباي سيتي الهندي بنتيجة 6/ 0 في الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
ملخص المباراة:
وكان الشوط الأول انتهى بتقدم الليث بثنائية عبر كل من هتان باهبري ومرتضى فال لاعب مومباي سيتي بثنائية دون رد.
وفي الشوط الثاني، سجل الليث 4 أهداف عبر هتان باهبري هدفين وعبدالله الجوعي هدفًا وكارلوس جونيور هدفًا.
وأصبح رصيد الليث بعد الفوز 13 نقطة في صدارة المجموعة الثانية ليصعد إلى دور الـ16 من البطولة.
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