يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب نتائجه القوية في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، لـ الجولة الثانية على التوالي، حيث حقق الفوز على الجزيرة الإماراتي بـ ثلاثية نظيفة.

ويحتل الليوث صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية، بعد الوصول لـ النقطة السادسة، حيث حقق فوزين حتى الآن، الأول جاء على حساب مومباي سيتي بثلاثية، وبنفس النتيجة تخطى الجزيرة.

النقطة التاسعة هدف لـ الليوث:

ويطمح نادي الشباب في اقتناص الفوز الثالث على التوالي، والوصول للنقطة التاسعة، للحفاظ على تصدره لجدول ترتيب المجموعة الثانية، من أجل البقاء على حظوظه في التأهل لـ المرحلة المقبلة في دوري أبطال آسيا.

ونجح الشباب في الفوز بأول مواجهتين، حيث سجل ستة أهداف، ووصل لـ النقطة السادسة، دون أن تستقبل شباكه أي أهداف حتى الآن، وبالتالي يريد الليوث مواصلة هذا الأداء في المواجهات المقبلة بـ دور المجموعات الآسيوي.

ومن المقرر، أن تقام مباراة الشباب ضد القوة الجوية، يوم الخميس 14 أبريل، عند الساعة الحادية عشر والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب “الأمير فيصل بن فهد”.