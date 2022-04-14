ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الشباب ضد القوة الجوية العراقي، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، استعداداته لمواجهة القوة الجوية العراقي الليلة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويطمح نادي الشباب في الفوز على حساب القوة الجوية من أجل مواصلة مشواره نحو العلامة الكاملة في المجموعة الثانية، حيث يرغب الليوث في الفوز للحفاظ على سجل خالٍ الهزائم.

حيث يرغب في استكمال نجاحه منذ بداية دور المجموعات الآسيوي، حيث فاز في مقابلتين، وسجل ستة أهداف ولم تستقبل شباكه أي هدف حتى الآن.

مواجهات الشباب والقوة الجوية:

ويمتلك الشباب سجلًا خاليًا الهزائم ضد القوة الجوية العرقي، حيث فاز مرتين وسجل الليوث أربعة أهداف، ولم تستقبل شباكه سوى هدف وحيد.