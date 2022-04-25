يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب ضيفًا ثقيلًا، على نظيرة نادي الجزيرة الإماراتي، في الجولة السادسة والأخيرة، من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا.

الشباب ضد الجزيرة:

ومن المقرر، أن تنطلق مباراة الشباب ضد نادي الجزيرة الإماراتي، غدًا الثلاثاء، عند الساعة الحادية عشرة والربع مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وسوف تنطلق أحداث مباراة الشباب ضد نادي الجزيرة، في الجولة الأخيرة آسيويًّا، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

الشباب يبحث عن الفوز الخامس:

وحسم الفريق الكروي بنادي الشباب تأهله إلى دور الستة عشر الآسيوي، بعد فوزه على مومباي سيتي الهندي بسداسية دون رد في الجولة الخامسة بالمجموعات.

ويبحث الشباب عن الفوز، من أجل اختتام دور المجموعات بأداء قوي وشكل جيد، كما بدأ المشوار منذ افتتاح البطولة، حيث حقق لاعبو الليوث أرقامًا قياسية مذهلة خلال المواجهات.