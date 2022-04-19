انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب ضد القوة الجوية، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بتقدم الليوث بثنائية دون رد.

تقدم الشباب ضد القوة الجوية:

وبدأت مباراة الشباب ضد القوة الجوية المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع من الليوث، وسط تألق دفاعي من لاعبي الفريق العراقي، قبل أن ينجح نواف العابد في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 30.

وأطلق العابد تسديدة صاروخية في الزاوية اليمنى، وواصل الليوث السيطرة على اللعب، ونجح البرازيلي كارلوس جونيور في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 39 بعد تمريرة من نواف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب ضد القوة الجوية.

وبلغت نسبة استحواذ الليوث خلال أحداث الشوط الأول 61.7%، وأطلق لاعبوه 3 تسديدات على المرمى من أصل 5 تسديدات، مقابل 38.3% نسبة استحواذ فريق القوة الجوية الذي أطلق 6 تسديدات بينهم 2 على المرمى.

الفريقان في دوري أبطال آسيا:

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد الليوث بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.