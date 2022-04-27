ظهر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل مميز، ضمن منافسات النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، ليحقق أفضل انطلاقة في تاريخ مشاركاته.

الشباب يحقق أعلى عدد نقاط:

ولعب الشباب ضد الجزيرة الإماراتي، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، ونجح الليوث في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ورفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب رصيده إلى 16 نقطة، ليحقق أعلى عدد نقاط في تاريخ مشاركاته ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا، ولم يتلقَّ أي هزيمة خلال مرحلة المجموعات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم في تسجيل 18 هدفًا ضمن منافسات مرحلة المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، واهتزت شباكه مرة واحدة فقط، ليكون الأقوى هجوميًّا ودفاعيًّا حتى الآن.

3 فرق سعودية تضمن التأهل:

وضمنت 3 فرق سعودية التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وهي؛ الهلال، الليوث والفيصلي، فيما ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).