يطمح الشباب بقيادة مدربه الروماني ماريوس سوموديكا لاستعادة بريقه في بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق نتائج إيجابية في النسخة الحالية.

العودة للمشاركة في الآسيوية

ويستعد الليوث للظهور في منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للمرة الأولى منذ خروجه من مرحلة المجموعات في عام 2015، حيث يتواجد بالمجموعة الثانية مع الجزيرة الإماراتي، القوة الجوية العراقي ومومباي سيتي الهندي.

ويبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب مشواره في دوري أبطال آسيا 2022 بمواجهة مومباي سيتي الهندي، مساء يوم غد الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، ويطمح الليوث لاستغلال عاملي الأرض والجمهور وتحقيق الفوز.

تراجع نتائج الشباب في آسيا

وتُعد هذه المشاركة لليوث هي العاشرة في بطولة دوري أبطال آسيا، ونجح في تجاوز مرحلة المجموعات 4 مرات من قبل، إلا أنه حقق فوزًا وحيدًا خلال آخر 8 مباريات، وتعادل مرتين وخسر 5 لقاءات.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب 33 مباراة على ملعبه في بطولة دوري أبطال آسيا، وخسر 4 مرات في آخر 7 مواجهات في أرضه، ما يحفز اللاعبين لمصالحة الجماهير وخطف بطاقة التأهل.