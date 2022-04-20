يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه في دوري أبطال آسيا 2022، وخطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

الشباب يبحث عن تحقيق الفوز

ويأمل الليوث في تحقيق أعلى معدل نقاط له ضمن منافسات مرحلة المجموعات في تاريخ مشاركاته بالبطولة الآسيوية، وذلك في حالة فوزه على مومباي سيتي الهندي والجزيرة الإماراتي.

وكان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب قد حقق أعلى معدل نقاط في مرحلة المجموعات بمنافسات دوري أبطال آسيا نسخة 2014، حيث حصد 15 نقطة، وتأهل إلى الدور التالي في صدارة مجموعته.

الليوث في مواجهة مومباي سيتي

ويستعد الشباب لمواجهة مومباي سيتي الهندي، مساء يوم الجمعة المقبل، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل المواجهة المرتقبة، ينفرد الليوث بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 10 نقاط، فيما يتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي مومباي سيتي في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.