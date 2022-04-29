يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، لفعاليات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد أن حسم التأهل رسميًا إلى دور الـ16 آسيويًا.

معنويات مرتفعة لـ الشباب:

وحقق نادي الشباب أرقامًا قياسية مذهلة في دور المجموعات، وبالتالي يمتلك الليوث معنويات مرتفعة، مع انطلاق بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرغب نادي الشباب في استغلال معنوياته المرتفعة ضد نادي النصر، في الجولة السادسة والعشرين، حيث يأمل العالمي في الخروج من النفق المظلم.

موعد مباراة الشباب والنصر:

ومن المقرر، أن يعود نادي الشباب إلى بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، عبر بوابة النصر يوم 6 من مايو 2022.

وستقام مباراة النصر ضد الشباب عند الساعة التاسعة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية، في اللقاء الذي سيقام على ملعب مرسول بارك.

ترتيب سلم الدوري:

ويحتل نادي الاتحاد صدارة جدول ترتيب برصيد 60 نقطة، فيما يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 49 نقطة، بمباراتين أقل من العميد.

ويُنافس الشباب نادي النصر على المركز حيث يحتل العالمي المركز الثالث برصيد 48 نقطة، فيما يظهر الليوث في المركز الرابع بنقطة أقل.