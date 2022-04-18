يأمل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في مواصلة انطلاقته المميزة في النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال آسيا، وتجاوز عقبة القوة الجوية العراقي.

الليوث في مواجهة القوة الجوية الليلة:

ويلعب الشباب ضد القوة الجوية العراقي، مساء اليوم الاثنين، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، وذلك ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مواجهة اليوم، ينفرد الليوث بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية في المركز الثاني برصيد 4 نقاط.

الشباب يتفوق في الجولة الرابعة:

ونجح الليوث في تجاوز الفرق التي قابلها في الجولة الرابعة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 5 مرات، وذلك خلال 8 مشاركات، وخسر مرتين وتعادل مرة، وأُلغيت نتائج نسخة عام 2009، بعد انسحاب فريق الشارقة الإماراتي.

وفاز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الجولة الرابعة أمام كل من؛ العين الإماراتي عامي 2005 و2010، العربي الكويتي في دوري أبطال آسيا 2006، تراكتور الإيراني عام 2013، والريان القطري في 2014.

وخسر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب أمام الإمارات الإماراتي في 2011، ونفط طهران في نسخة عام 2015، فيما جاء تعادله الوحيد بالجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا ضد الاتحاد السوري في 2017.