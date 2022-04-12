انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب ضد الجزيرة الإماراتي في ثاني جولات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الليوث بثلاثية دون رد.

تقدم الشباب ضد الجزيرة سريعًا:

وبدأت مباراة الشباب ضد الجزيرة التي أُقيمت على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، ونجح كارلوس جونيور في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السادسة من تسديدة قوية.

وواصل الليوث السيطرة على اللعب، قبل أن يتمكن تركي العمار من هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي بالهدف الثاني عند الدقيقة 18 بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

محاولات مستمرة وهدف من كارلوس جونيور:

واستمرت المحاولات لإحراز هدف جديد، وسط تألق من الدفاع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الجزيرة الإماراتي بتقدم الليوث بهدفين نظيفين.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، هدأ اللعب قليلًا وسط سيطرة من الليوث على مجريات اللعب، قبل أن ينجح كارلوس جونيور في تسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه بالكعب بشكل رائع، لتنتهي المباراة بفوز الشباب ضد الجزيرة.

ورفع الليوث رصيده إلى 6 نقاط، لينفرد بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2022، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي الترتيب بدون رصيد.