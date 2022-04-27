انتهت، منذ قليل، مباراة الشباب ضد الجزيرة الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بفوز الليوث بهدفين دون رد.

تعادل سلبي:

وبدأت مباراة الشباب ضد الجزيرة الإماراتي التي أُقيمت على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، وسط محاولات من الليوث لتسجيل هدف مبكر، ولكن دون جدوى.

وكاد جون ماري أن يهز الشباك بالهدف الأول عند الدقيقة 37، ولكن أهدر الفرصة، واستمرت المحاولات في الدقائق المتبقية، ولكن لم ينجح اللاعبون، وسط سيطرة من الليوث، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بدون أهداف.

فوز الشباب ضد الجزيرة:

ومع بداية أحداث لشوط الثاني، أطلق باولينيو تسديدة قوية عند الدقيقة 50، إلا أنها مرت أعلى المرمى، قبل أن ينجح جون ماري في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 68 من تسديدة قوية بعد تمريرة مميزة من متعب الحربي.

واستمرت محاولات الليوث لإحراز هدف جديد، ونجح باولينيو في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 88 بتسديدة في الزاوية اليسري، لتنتهي المباراة بفوز الشباب ضد الجزيرة الإماراتي بهدفين دون رد.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب تواجده في صدارة المجموعة الثانية بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 16 نقطة، فيما تجمد رصيد الجزيرة الإماراتي عند 4 نقاط في المركز الأخير.