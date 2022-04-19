نجح الشباب في استعادة نغمة الانتصارات، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، بالفوز على القوة الجوية العراقي، فيما تعادل التعاون ضد سباهان أصفهان الإيراني.

الشباب يتألق بثلاثية:

وأُقيمت مباراة الشباب ضد القوة الجوية على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، وبدأ الشوط الأول بشكل سريع، وسط تألق دفاعي من لاعبي الفريق العراقي، قبل أن ينجح نواف العابد في فض اشتباك التعادل السلبي.

وأطلق العابد تسديدة صاروخية هزت الشباك عند الدقيقة 30، وواصل الليوث السيطرة على اللعب، ونجح البرازيلي كارلوس جونيور في تسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 39 بعد تمريرة من نواف، لينتهي الشوط الأول بتقدم الشباب ضد القوة.

واستمر ضغط الليوث مع بداية أحداث الشوط الثاني، وتمكن كارلوس جونيور من تسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 73 من تسديدة قوية من داخل المنطقة، لتنتهي المباراة بفوز الشباب ضد القوة الجوية بثلاثية نظيفة.

وعزز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشابب صدارته لمجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث رفع رصيده إلى 10 نقاط، فيما تذيل القوة الجوية العراقي الترتيب برصيد 4 نقاط.

تعادل التعاون ضد سباهان:

ولعب التعاون ضد سباهان على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية بشكل سريع، وضغط الفريق الإيراني بقوة، وكاد أن يهز الشباك مبكرًا، إلا أن القائم حرمه من التسجيل، وسط محاولات من الفريقين، ولكن دون جدوى، ليخيم التعادل السلبي على الشوط الأول.

وتمكن سميحان النابت من هز شباك الفريق الإيراني بتسديدة من داخل المنطقة عند الدقيقة 47، قبل أن يسجل البديل شهريار موغانلو التعادل عند الدقيقة 65، لتنتهي أحداث المباراة بتعادل التعاون ضد سباهان أصفهان.

وتراجع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون إلى المركز الثاني في جدول ترتيب مجموعته ببطولة دوري أبطال آسيا برصيد 7 نقاط، فيما تواجد سباهان أصفهان الإيراني في المركز الثالث برصيد 4 نقاط.

شباب الأهلي يستعرض بثمانية أهداف:

وفي نتيجة تاريخية، نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي في الفوز على الغرافة القطري بثمانية أهداف مقابل هدفين في المواجهة التي أُقيمت على إستاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

وسجل أهداف شباب الأهلي كل من؛ حارب عبدالله، فيدريكو كارتابيا، محمد جمعة، عبدالعزيز صنقور، وهدفين لكل من توماس أولسن وعزيزجون غانييف، فيما أحرز لفريق الغرافة أحمد علاء الدين وسفيان هاني.