يطمح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواصلة تألقه في بطولة دوري أبطال آسيا، وتحقيق الفوز على القوة الجوية العراقي.

الشباب يسعى لمعادلة رقم الهلال

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في الحفاظ على نظافة الشباك في 3 مباريات متتالية للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بمنافسات بطولة دوري أبطال آسيا.

ويأمل الليوث تحقيق رقم الهلال بعدم استقبال أهداف في 4 مباريات متتالية بالبطولة الآسيوية، علمًا بأن الزعيم الفريق السعودي الوحيد الذي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه 4 مرات بشكل متتالي.

الليوث يواجه القوة الجوية في دوري الأبطال

ومن المقرر أن يلعب الشباب ضد القوة الجوية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وقبل مباراة اليوم، ينفرد الليوث بصدارة مجموعته في بطولة دوري أبطال آسيا 2022 برصيد 6 نقاط، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي القوة الجوية العراقي صاحب المركز الثالث.