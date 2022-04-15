نجا الفريق الكروي الأول بنادي الشباب من الهزيمة أمام نادي القوة الجوية العراقي بتحقيق تعادل ثمين بهدف لكل فريق، وذلك في الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ دوري أبطال آسيا.

ملخص المباراة

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني ومن خطأ قاتل من الحارس فواز القرني، سجل القوة الجوية هدفه الأول عبر اللاعب رودريك ميلير من ضربة رأسية بالدقيقة الـ68.

وظل الليث يقاتل ليحرز الهدف الأول له، وتجخ في إحراز هدف التعادل عبر اللاعب حسين القحطاني من تصويبة خادعة لحارس القوة الجوية بالدقيقة الـ95.

الشباب في الصدارة رغم التعادل

ويتواجد الليث في المركز الأول برصيد 7 نقاط في المجموعة الثانية، بينما أصبح رصيد القوة الجوية 4 نقاط في المركز الثاني.