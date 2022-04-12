بدأت مباراة الشباب ضد الجزيرة الإماراتي بشكل سريع، ونجح الليوث في التقدم بثنائية نظيفة بعد مرور 18 دقيقة فقط.

الشباب ضد الجزيرة:

ويلعب الشباب ضد الجزيرة الآن على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا 2022.

وضغط الليوث منذ البداية، قبل أن ينجح في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 6 دقائق عن طريق كارلوس جونيور بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، لتشتغل المباراة.

وواصل الليوث السيطرة على اللعب، قبل أن يتمكن تركي العمار من هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي بالهدف الثاني عند الدقيقة 18 بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

ترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا:

وقبل مباراة اليوم، يملك الليوث 3 نقاط في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي الترتيب بدون نقاط.