تألق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب بشكل لافت ضمن منافسات دوري أبطال آسيا 2022، ليحقق أكثر من رقم مميز.

الشباب يكرر رقم الأهلي الآسيوي:

وظهر الليوث بشكل مميز على الصعيد الهجومي في النسخة الحالية، حيث نجح في تسجيل 18 هدفًا، ليتساوى مع السجل التهديفي الأعلى للأندية السعودية في المجموعات الذي كان من نصيب الأهلي.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب منافسات مرحلة المجموعات في بطولة دوري أبطال آسيا برصيد 16 نقطة، ليحقق أعلى عدد نقاط حققه خلال مشاركاته العشر، وكان ذلك في نسخة 2014، حينما حصد 15 نقطة.

التأهل في الصدارة:

ولعب الشباب ضد الجزيرة الإماراتي بالأمس، في إطار مواجهات الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، ونجح الليوث في تحقيق الفوز بهدفين دون رد، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

3 فرق سعودية تضمن التأهل:

وضمنت 3 فرق سعودية التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة دوري أبطال آسيا 2022، وهي؛ الهلال، الليوث والفيصلي، فيما ودع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون المسابقة، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).