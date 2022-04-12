انتهى، منذ قليل، الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الجزيرة الإماراتي في ثاني جولات مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا، بتقدم الليوث بثنائية دون رد.

تقدم الشباب ضد الجزيرة سريعًا:

وبدأت مباراة الشباب ضد الجزيرة المقامة على إستاد الأمير فيصل بن فهد في الرياض بشكل سريع، ونجح كارلوس جونيور في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة السادسة من تسديدة قوية.

وواصل الليوث السيطرة على اللعب، قبل أن يتمكن تركي العمار من هز شباك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي بالهدف الثاني عند الدقيقة 18 بتسديدة قوية من داخل المنطقة.

واستمرت المحاولات لإحراز هدف جديد، وسط تألق من الدفاع، لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الشباب ضد الجزيرة الإماراتي بتقدم الليوث بهدفين نظيفين.

ترتيب المجموعة في دوري أبطال آسيا:

وقبل مباراة اليوم، يملك الليوث 3 نقاط في مجموعته بمنافسات دوري أبطال آسيا 2022، فيما يتذيل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجزيرة الإماراتي الترتيب بدون نقاط.