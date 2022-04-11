أكد نائب محافظ المؤسسة العامة للحبوب ومدير البرنامج الوطني للحد من الفقد والهدر الغذائي، زيد الشبانات، أن مخزون القمح بالمملكة كافٍ، ولا خوف من أي نقص بخصوصه.

مخزون إستراتيجي:

وتابع الشبانات في مداخلة إلى قناة العربية، أن المملكة ممثلة في المؤسسة العامة للحبوب تسير وفق معيار محدد، يتوافق مع مخزون إستراتيجي من القمح يكفي لفترة معينة.

مخزون كافٍ:

ولفت إلى أنه تم طرح مناقصات لتأمين كميات من القمح والمخزون كافٍ، وعلى الجميع أن يطمئن لذلك؛ لأن الكميات متوافرة والطرح مستمر وفق جدول زمني مخطط له.