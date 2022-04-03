أوضح الشيخ الدكتور سعد الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، معايير وصفات الشخص العالم الجدير بأن يفتي الناس، محذرًا من المظاهر؛ لأنه ليس كل من ظهر في وسيلة إعلامية جدير بالفتوى.

احذروا المظاهر، ليس كل من ظهر في وسيلة إعلامية جدير بالفتوى..

الشيخ د.سعد الشثري يوضح معايير وصفات الشخص العالم الجدير بأن يفتي الناس#سعد_الشثري_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/m4wjHNwIMb

— روتانا خليجية (@Khalejiatv) April 2, 2022

تسنم أشخاص غير مؤهلين:

وأكد الشثري، في حواره إلى قناة روتانا خليجية، أن الإشكالية في “تسنم” أشخاص غير مؤهلين لباب الفتوى وبالتالي يوقعون الخلق في ضلال كبير، ومرات باسم دين الله.

دعوات التجديد:

وشدد على أن كل دعوى من دعوات التجديد لها وسائل، ولا يجب الحكم عليها كلها بأنها غير مقبولة بل نحتاج إلى بيان تأصيلي فيما يتعلق بها، مشيرًا إلى أن هناك نصوصًا وأصولًا لا يجوز التجديد فيها، وكذلك قواعد الفهم والاستنباط واللغة العربية؛ لأنه يجب الرجوع للدلالة اللغوية قبل الخوض في التجديد.