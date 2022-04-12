تحدث الراوي محمد الشرهان، والذي يعد من أشهر الرواة الشعبيين في السعودية والخليج، عن جيش ريمات الذي وحد به الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الجزيرة العربية.

محمد الشرهان يحكي عن جيش "ريمات" الذي وحد به الملك عبدالعزيز -رحمه الله- الجزيرة العربية#ذات_محمد_الشرهان @SamiAlJaber pic.twitter.com/CiVHhMNdzS

— ذات مع سامي الجابر (@stvThat) April 11, 2022

وقال الشرهان، خلال حلقة برنامج “ذات” مع سامي الجابر، الذي يعرض عبر شاشة قناة “السعودية”: إن ريمات اسم يطلق على جيش الملك عبدالعزيز الذي وحد به الجزيرة العربية قبل عقود من الزمن.

الفخر بجيش ريمات

وأوضح واحدٌ من الشعراء في شقراء وهو محمد بن عبدالله يقول في قصيدة له: “في ضحى الكون دورني وتلقاني في ذرى بيرق الكريمات يبرن له”.

وأضاف محمد الشرهان أن ذلك الشاعر كان يفتخر بأنه ضمن رجال جيش “ريمات” .