قال الناقد الرياضي أحمد الشمراني: إن لقب كأس خادم الحرمين الشريفين أصبح شبه محسوم لنادي الهلال، وذلك عند مواجهته لنادي الفيحاء في النهائي.

مشوار الهلال والفيحاء للنهائي:

وكان الزعيم تأهل إلى النهائي على حساب فريق الشباب بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين لهدف، بينما تأهل الفيحاء بعد فوزه أول أمس الاثنين على نادي الاتحاد بهدف دون رد.

وقال الشمراني في برنامج “المنتصف” المذاع على قناة الإخبارية: “لقب كأس الملك شبه محسوم للزعيم، هُناك فوارق كبيرة بين الهلال والفيحاء”.

وتابع: “هُناك فرق الخبرة والإمكانيات بين الفريقين، فأستبعد حدوث أي مفاجأة والطرف في المباراة هو الزعيم”.

يذكر أنه من المنتظر إقامة نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين في منتصف مايو المقبل في جدة، بين الزعيم والفيحاء.