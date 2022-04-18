عقد مجلس الشورى اليوم (عبر الاتصال المرئي) جلسته العادية الثانية والثلاثين من السنة الثانية للدورة الثامنة برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ.

تفاصيل جلسة مجلس الشورى

واستعرض المجلس في جلسته الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث ناقش على صعيد أعمال الجلسة تقريرًا تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي تلاه رئيس اللجنة الدكتور ناصر الموسى، بشأن التقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1440/ 1441هـ، وذلك بعد أن أتمت اللجنة دراسته ووضعت توصياتها ورأيها على التقرير.

وطالبت اللجنة وفقًا لتقريرها المتضمن توصياتها مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بمراجعة سياساتها وإجراءاتها المالية المتعلقة بمشاريع التشغيل والصيانة والمشاريع الرأسمالية والبحثية؛ بما يحقق لها كفاءة الإنفاق والاستفادة من مواردها الذاتية.

كما طالبت اللجنة في تقريرها المدينة -بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة- اقتراح إستراتيجيةٍ لتحفيز القطاع الخاص للمساهمة الفاعلة في دعم وتمويل البحث العلمي والابتكار؛ بما ينسجم مع توجهاتها وخططها الجديدة.

ودعت اللجنة في ذات التقرير المدينة إلى تطوير وتفعيل محتوى البيانات المفتوحة لديها؛ بما يسهم في تعزيز تبادل المعرفة، وإبراز مكانة المملكة وإسهاماتها الدولية في مجال البحث العلمي والتطوير والابتكار.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة طالب عضو المجلس الدكتور محمد آل عباس بربط المراجعة الداخلية بمجلس إدارة المدينة من خلال لجنة للمراجعة وإنشاء ادارة للمخاطر، وتطوير رحلة المستفيد من الدعم ورحلة المستفيد من المخرجات.

بدوره، أكد معالي عضو مجلس الشورى المهندس طارق الفارس أهمية توافق ما تقوم به المدينة في منظومة البحث والتطوير والابتكار مع مجالات عمل مبادرات ومشاريع رؤية المملكة 2030.

وفي مداخلةٍ له، أشار عضو المجلس المهندس نبيه البراهيم إلى ضرورة التنسيق بين المدينة والجامعات ومراكز البحث العلمي والوزارات والهيئات العلمية، لافتًا النظر إلى أهمية إنشاء لجنة إشرافية عليا لحوكمة البحث العلمي والتطوير والابتكار تهدف إلى التنسيق بين الجهات كافة ممثلة بكل الوزارات والجهات المعنية.

فيما أكد عضو المجلس الدكتور علي القرني أهمية البحث والتطوير كونه العنصر الأساسي في تقدم الأمم وتطورها، مؤكدًا ضرورة إيجاد بيئة ملائمة له.

من جانبه، اقترح عضو المجلس الدكتور صلاح الطالب أن تطور مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية إستراتيجية لتنمية مواردها الذاتية و تكون منسجمةً مع رؤية المملكة 2030 والإستراتيجيات الوطنية و المؤسسية ذات العلاقة.

بينما دعا عضو المجلس الدكتور هشام الفارس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم و التقنية إلى دراسة الخيارات المتاحة للاستفادة من نتائج البحوث والدراسات بما يعود بالخير على المملكة.

وفي نهاية المناقشة طلب رئيس اللجنة منحها مزيدًا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسةٍ لاحقة.

عقب ذلك، أصدر المجلس قراره بالموافقة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية بشأن استثمار صندوق الاستثمارات العامة في جمهورية مصر العربية، واتخذ المجلس قراره بعد أن قدّمت لجنة التجارة والاستثمار تقريرها المتضمن رأيها حيال مشروع الاتفاقية، تلاه معالي رئيس اللجنة الدكتور فهد التخيفي.

إثر ذلك، وضمن الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وافق المجلس على مشروع اتفاقية تعاون في مجال استعمال واستبدال رخص القيادة بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية ألبانيا، وذلك بعد أن قدمت لجنة الشؤون الأمنية والعسكرية تقريرها بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة اللواء متقاعد علي عسيري.

تقرير لجنة الشؤون الخارجية

كما صوّت المجلس خلال جلسة اليوم بالموافقة على تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن مشروع مذكرة تفاهم حيال تشكيل مجلس الشراكة الإستراتيجي بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، وجاء قرار المجلس بعد أن قدّمت لجنة الشؤون الخارجية تقريرها بشأن مذكرة التفاهم تلته نائب رئيس اللجنة هدى عبدالرحمن الحليسي.

وفي سياق القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال جلسته التي عقدها اليوم وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للفضاء في المملكة العربية السعودية ووكالة الفضاء البريطانية في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية للتعاون في مجال الاستخدام السلمي للفضاء الخارجي.

وجاء قرار المجلس بعد أن استمع إلى تقريرٍ مقدمٍ من لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات تلاه رئيس اللجنة هزّاع القحطاني.