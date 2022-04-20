وجه الرئيس العالم لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس وكلاءه وقيادات الرئاسة خلال لقائه اليوم بشحذ الهمم لمواصلة النجاح المبهر خلال شهر رمضان المبارك للعام الحالي 1443هــ وبذل المزيد من الجهود خلال العشر الأواخر من هذا الشهر الكريم.

وقال الشيخ السديس: إن المملكة العربية السعودية لا تألو جهدًا لرعاية قاصدي الحرمين الشريفين وسعيها الدؤوب للتطوير المستمر للخدمات ومواكبة الرؤية المباركة (2030)، موجهًا قيادات الرئاسة إلى عقد لقاءات يومية لمواكبة التطورات في المسجد الحرام وسرعة تقديم الخدمات والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للتسهيل على المصلين والمعتمرين أداء عباداتهم بكل يسر وسهولة.

وجرى خلال اللقاء عدد من المداخلات من الوكلاء وعدد من الحضور وأثريت الجلسة بالتعليق الايجابي الذي ينعكس على جودة وكفاءة الخدمات المقدمة لقاصدي المسجد الحرام والمسجد النبوي.